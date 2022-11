Pflasterpass in Silber

Zwingenberg. Das Familienzentrum Zwingenberg weist auf einen Eltern-Kind-Kurs mit dem Titel „Pflasterpass Silber“ (FEK033) hin. Kursleiterin Nathalie Heldt wendet sich mit diesem Angebot an Erwachsene mit Kindern ab 4 Jahren. Die Gebühr für den zweistündigen Kurs am 19. November, Samstag, beträgt 39 Euro. Überdies müssen pro Teilnehmerpaar fünf Euro Materialkosten entrichtet werden. Veranstaltungsort ist von 10.30 bis 12.30 Uhr der Saal des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg. Zum Kursinhalt heißt es:

„Mit einer illustrierten Geschichte (Kamishibai) von Igelchen und seinen Freunden lernen die jungen Teilnehmer spielerisch und kindgerecht den ersten Umgang mit einer Notfallsituation. Dabei lernen und merken sie sich die Notrufnummer, üben das Absetzen eines Notrufs, bekommen die Bestandteile eines Verbandskastens und die Wundversorgung durch Pflaster und Verbände gezeigt. Mit seinen 120 Minuten ist der Silber-Kurs deutlich umfangreicher wie der Bronze-Kurs, denn hier stehen auch die Vermittlung des Wissens um die drei Säulen des Lebens sowie das Verstehen und Üben der stabilen Seitenlage mit der 4-K-Regel im Fokus. Es kommen saisonale Themen und Wimmelbilder zum Einsatz. Die Eltern werden mit einbezogen und machen die Übungen gemeinsam mit dem Kind.“

Anmeldungen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red