Der Landesverband Hessen in der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Hessenforst und die Gemeinde Seeheim-Jugenheim laden für den 19. November, Samstag, 10 Uhr zu einer Pflanzaktion im Ober-Beerbacher Tal ein. An einer vom Klimawandel geschädigten Waldfläche in der Nähe des Schweizer Lochs sollen junge Bäume nachgepflanzt werden, um so einen Beitrag für den Walderhalt und den Klimaschutz zu

