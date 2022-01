Der Zwingenberger Sozialdemokrat Peter Lucas feiert am heutigen Mittwoch, 26. Januar, seinen 80. Geburtstag. Peter Lucas war in den Siebzigerjahren Mitgründer der örtlichen SPD-Nachwuchsorganisation Jusos. Viele aus seiner Generation lassen es im Alter etwas ruhiger angehen, auch in der politischen Diskussion. „Das ist bei ihm nicht so, er ist ein ,junger Wilder’ geblieben, wenn es darum geht, um die beste Lösung zu streiten“, würdigt SPD-Vorsitzender Peter Kaffenberger im Namen des Parteivorstands den Genossen.

Auch heute noch liegen ihm das Wohl der Jugend und das Bestehen eines Jugendzentrums sehr am Herzen. In den Siebzigerjahren und erneut ab 2001 bis zum Ende der letzten Legislaturperiode war Peter Lucas in Zwingenberg in den verschiedensten Funktionen kommunalpolitisch aktiv. In der Stadtverordnetenversammlung war er langjähriges Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses. Dort waren die während seiner beruflichen Laufbahn als Führungskraft internationaler Unternehmen erworbenen Kompetenzen in finanzpolitischen Fragen gerne gefragt.

Streitbare Galionsfigur

© Klaus-Peter Schmitt

Als Vorsitzender der Zwingenberger SPD-Fraktion zeigte er sich das eine oder andere Mal als streitbare Galionsfigur, wenn es um Themen ging, die ihm besonders wichtig waren. 2013 wechselte er in den Magistrat, in dem er zeitweise als Erster Stadtrat fungierte und dabei auch des Öfteren die Vertretung des Bürgermeisters übernahm. Zum Ende der letzten Legislaturperiode schied Peter Lucas dann auf eigenen Wunsch aus der kommunalpolitischen Arbeit aus.

Für sein langjähriges Engagement wurde er kürzlich im Rahmen einer kleinen Feier mit Familienangehörigen und politischen Weggefährten zum Ehrenstadtrat ernannt (wir haben berichtet). In der SPD ist er aber auch im kommunalpolitischen Ruhestand weiterhin aktiv. „Die SPD Zwingenberg wünscht ihm zu seinem runden Geburtstag alles Gute und freut sich auf viele weitere gemeinsame Stunden mit ihm in der Zukunft“, schließt Peter Kaffenberger die Würdigung seiner Partei für den Altersjubilar. / red