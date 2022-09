„Perlen der Barockmusik“ in Jugenheim

Jugenheim. Am 10. September, Samstag, dem Tag des offenen Denkmals, lädt die Evangelische Kirchengemeinde Jugenheim ab 18 Uhr zu einem Kammerkonzert in die Bergkirche auf dem Heiligenberg ein. Wie Monika Hölzle-Wiesen schreibt, spielt das Bergsträßer „Ensemble Concertino“ unter dem Motto „Perlen der Barockmusik“ Werke aus dem europäischen Barock.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das „Ensemble Concertino“ gründete sich aus Anlass eines Dozentenkonzertes im September 2012 im Kurfürstensaal der Stadt Heppenheim, feiert also in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Die sechs Musikerinnen und Musiker - Judith Portugall (Querflöte), Hildrun Wunsch (Blockflöte), Silke Schulder (Violine), Mira Voll (Violoncello ), Matthias Jakob (Konzertgitarre) und Monika Hölzle-Wiesen (Cembalo) -, deren aller Herz für die „Perlen der Barockmusik“ schlägt, gestalten abwechslungsreiche Konzertprogramme durch variable Besetzungen, immer nach dem Motto: „Viel Spielfreude - Liebe zur Musik - Faszination am Instrument.“

Das Programm zum Auftakt des „Tag des offenen Denkmals“ umfasst Werke aus dem europäischen Barock: Komponisten aus Deutschland, Italien und England zeigen in beeindruckender Weise die stilistischen Unterschiede der Länder, die zu dieser Zeit gar nicht so leicht zu erreichen waren.

In wetteifernden Stücken erklingen Soloinstrumente im Wechsel mit kleineren Besetzungen in Werken von Georg Philipp Telemann, Alessandro Scarlatti, Johann Friedrich Fasch, der Familie Bach, Henry Eccles und anderen.

Die Continuo-Gruppe besteht aus Violoncello, Gitarre und Cembalo, welches auch in einem Quintett des Bachsohnes Johann Christian Bach solistisch hervortritt. Eine Komposition aus der späten Renaissance-Zeit von Marco Uccellini beschließt das Konzert.

Die Musikerinnen und Musiker leben an der Bergstraße und haben schon mehrere Konzerte unter anderem im Theater Mobile in Zwingenberg, im Rathaussaal in Lorsch, in Heppenheim und an anderen Orten gegeben. Als professionelle Musikerinnen und Musiker haben sie sich neben vielen anderen Stilrichtungen auch intensiv mit der Musik des europäischen Barocks befasst.

Das Konzert des Ensembles wird vom Kultursommer Südhessen, der Kirchengemeinde Jugenheim sowie dem Dekanat Bergstraße unterstützt. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden zur Deckung der Kosten gebeten.

Weitere Informationen über das Ensemble sind der Webseite der Formation zu entnehmen. red