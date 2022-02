Paten schneiden ihre Obstbäume

Rodau. Der Verschönerungsverein Rodau (VVR) lädt die Paten der Obstbäume, die entlang der vom VVR initiierten Obstbaumallee zwischen dem Sportplatz und dem Niederwald gepflanzt wurden, zu einer Baumpflegemaßnahme ein. Wie Vorsitzender Peter Götz schreibt, finde der diesjährige Obstbaumschnitt am 19. Februar, Samstag, statt; der Startschuss fällt um 13 Uhr an der Lagerhalle des VVR am Sportplatz. Die für die Baumpflege erforderlichen Geräte sowie Leitern müssen von den Teilnehmern mitgebracht werden. Neben den Obstbaumpaten sind auch alle Vereinsmitglieder eingeladen, die beim Baumschnitt mithelfen möchten. Im Anschluss wird gemeinsam gegrillt. Wer seinen Baum an einem anderen Termin „stutzen“ möchte, der sollte eine kurze Rückmeldung an den Vorsitzenden geben. red

