Paten für Blumenkübel in Rodau gesucht

Rodau. Die Stadt Zwingenberg sucht Paten für die Pflege von bepflanzten Blumenkübeln im Stadtteil Rodau an folgenden Standorten: Hauptstraße 38, Neckarstraße 46 (zwei Kübel), Waldstraße 36, Zwingenberger Straße 5 und Waldstraße 37. Wie es in der Mitteilung aus dem Rathaus heißt, können die bisherigen „Kümmerer“ aus Alters- oder Zeitgründen diese Aufgabe nicht mehr wahrnehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Aufgaben

Was ist zu tun? In der Wachstumsperiode regelmäßig gießen, verblühte / abgestorbene Pflanzenteile entfernen, Stauden im Winter herunter schneiden, ein Auge auf ein hübsches Bild des Kübels haben. Um alles Weitere kümmert sich der interkommunale Bauhof in Trägerschaft des Zweckverbands Kommunale Dienste (ZKD) Alsbach, Hähnlein, Zwingenberg. Der ZKD steht auch als Ansprechpartner zur Verfügung, wenn zum Beispiel einmal Pflanzen ausgetauscht werden müssen; er übernimmt auch das Düngen der Pflanzen.

Kontakt

Wer Zeit und Lust hat, sich um einen (oder gar mehrere) Kübel zu kümmern, der möge sich im städtischen Bauamt bei Petra Scheller melden (E-Mail: bauamt@zwingenberg.de, Telefon: 7003-28). „Allen freiwilligen Helferinnen und Helfern gilt der Dank des Magistrats der Stadt Zwingenberg für ihren Einsatz“, heißt es abschließend in dem Aufruf. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2