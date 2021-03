Zwingenberg. Am kommenden Montag jährt sich der Internationale Frauentag zum 110. Mal, erinnert Julia Raab, Vorsitzende der Zwingenberger Frauen-Union innerhalb der CDU, an den Gedenktag, der seit 1975 weltweit am 8. März gefeiert wird und der erstmals am 19. März 1911 in Dänemark, Deutschland, Österreich-Ungarn und der Schweiz begangen wurde. In einer Pressemitteilung der örtlichen FU heißt es dazu:

„Der Weltfrauentag mahnt uns, dass die Gleichstellung noch nicht erreicht wurde. Gerade das vergangene Jahr verschärfte die Ungleichheit. Die Corona-Pandemie ist weiblich. Vor allem Frauen sind in pflegenden und sozialen Berufen tätig – Berufsgruppen, die dem Virus verstärkt ausgesetzt waren. Berufe, ohne die unsere Gesellschaften nicht funktionieren würde. Aber auch Berufe, die weniger gut bezahlt werden.“

Die Frauen-Union formuliert weiter: „Frauen verdienen oftmals immer noch weniger Geld als Männer. Nur zwei Tage später – am 10. März – wird unsere Gesellschaft am ,Equal Pay Day‘ – dem internationalen Aktionstag für Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern – auf diese Tatsache aufmerksam gemacht.“

Die FU weist darauf hin: „Gleichzeitig leisten Frauen in Familien einen Großteil der unentgeltlichen Sorgearbeit. Diese Arbeit nimmt in der Corona-Pandemie enorme Ausmaße an: Homeschooling, Kinderbetreuung und der Haushalt werden überwiegend von Frauen geschultert. Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen (United Nations, UN) haben sich in den 17. UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung unter anderem die Geschlechtergleichstellung bis 2030 als Ziel gesetzt. Ein Ziel, das auch die Bundesrepublik nicht aus den Augen verlieren darf.“

Der Internationale Frauentag solle aber auch daran erinnern, „dass Frauen seit mehr als 100 Jahren viel erreicht haben: Frauen können ein selbstbestimmtes Leben führen, sind gut ausgebildet und immer unabhängiger. Rollenbilder wurden aufgebrochen, dennoch gibt es hier weiterhin viel zu tun. So setzt sich die Frauen-Union auch dafür ein, dass bei Mädchen das Interesse an den sogenannten MINT-Berufen (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) gefördert wird“.

Auf kommunaler Ebene setze sich die Frauen-Union Zwingenberg dafür ein, dass mehr und mehr Frauen in der Kommunalpolitik mitarbeiten. Die örtliche CDU sei ein gutes Beispiel, heißt es abschließend: „Bei 40 Prozent der Personen auf der Kandidatenliste für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung handelt es sich um Frauen – Frauen, die ein breites Abbild unserer Gesellschaft repräsentieren, unterschiedlichen Alters und mit verschiedenen beruflichen Hintergründen.“ red