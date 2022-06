Das Kreisfest des Christlichen Vereins Junger Menschen fand – wenngleich in kleinerer Runde – erstmals wieder in Präsenz und am angestammten Ort, dem CVJM-Freizeitcamp in Michelstadt statt: Mit von der Partie waren am Wochenende nach Christi Himmelfahrt auch Jugendliche und Mitarbeiter des CVJM Zwingenberg. Und im Sommer dieses Jahres soll es auch wieder eine klassische Freizeit geben, nämlich

...