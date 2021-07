Florian Wendel ist genervt. Und zwar von der Sperrung der Bahnunterführung, die am nördlichen Ortsausgang von Zwingenberg zur Dirt-Biker-Anlage und zum Hundesportplatz führt. Nein, Florian Wendel will die Querung der Bahnstrecke Darmstadt-Heidelberg nicht benutzen, um in seiner Freizeit waghalsige Sprünge auf der sogenannten „Bembelbahn“ zu machen oder mit seinem Vierbeiner am VdH-Gelände auf

