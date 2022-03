Rodau. Der Ortsbeirat des Zwingenberger Stadtteils Rodau trifft sich am Donnerstag, 17. März, zu einer öffentlichen Sitzung. Wie Ortsvorsteher Steffen Müller in seiner Einladung an die Mandatsträger sowie die interessierten Bürger schreibt, findet die Sitzung ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus (Zwingenberger Straße 5) statt. Auf der Tagesordnung steht die Einleitung eines Umlegungsverfahrens für das Baugebiet „Nördlich der Hauptstraße“. red

