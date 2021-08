Open-Air mit Opern-Melodien

Hähnlein. Die Evangelische Kirchengemeinde Hähnlein lädt für Sonntag, 5. September, 17 Uhr, zu einem Konzert mit dem Saxophon-Quartett Vierfarben Saxophon aus Frankfurt in den Gemeindehaus-Garten ein. Bei Regen findet das Konzert in der Kirche statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Ensemble, bestehend aus Stefan Weilmünster Sopransaxophon), Bastian Fiebig (Altsaxophon), Susanne Riedl-Komppa (Tenorsaxophon) und Jürgen Faas (Baritonsaxophon) hat es sich zur Aufgabe gemacht, neben originaler Literatur auch anspruchsvolle Arrangements zu präsentieren. Hochvirtuos, rhythmisch packend, fröhlich swingend, immer voll Vergnügen und mit hintersinnigem Humor: So spazieren die vier Musiker durch die Geschichte der Musik. In Hähnlein ist das Quartett mit seinem Programm „Vorhang auf – Opera!“ zu Gast. Die farbenfrohe, aufregende und bewegende Welt der Oper mit ihren weltbekannten Melodien, arrangiert für vier Musiker: Vierfarben Saxophon bringt drei Jahrhunderte zum Mitsummen auf die Bühne und begeistert durch seine kompromisslos virtuose Performance. Mozart, Verdi, Rossini, Bizet, Strauß, Weill und Gershwin – große Namen, großartige Musik in unerhörten Arrangements und humorvoll moderiert.

Während des Konzertes gelten die aktuellen Hygiene- und Infektionsschutzbestimmungen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber für die Vorbereitung hilfreich. Interessenten erreichen das Gemeindebüro unter der Rufnummer 06257/ 2325 oder per E-Mail unter kirchengemeinde.haehnlein@ekhn.de. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. red