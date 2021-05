Online-Kurse für Senioren

Seeheim-Jugenheim. Besuche im Thermalbad und Theater, Sprach- und Sportkurse oder Beratungs- und Hilfsangebote für Senioren: All das konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht oder nur sehr eingeschränkt angeboten werden. Andrea Lehrian vom kommunalen Seniorenbüro der Gemeinde Seeheim-Jugenheim hat sich deshalb etwas Neues einfallen lassen:

Im Altenzentrum der Mission Leben in Seeheim hat sie Gymnastikkurse und Gedächtnistraining mit der Kamera begleitet. Die entstandenen Filme sind ab sofort über die Webseite der Gemeinde abrufbar. Gemeinsam mit den beiden Kursleiterinnen Pia Krick (Gymnastik) und Jennifer Wagner (Gedächtnistraining) können nun auch ältere Menschen von Zuhause aus an den Angeboten teilhaben – zu jeder Zeit und so oft sie wollen.

Virtuelle Ausflüge

Mit dem Fotoapparat waren Andrea Lehrian und ihr Kollege Klaus Kraft zudem in Darmstadt sowie in Seeheim-Jugenheim und Umgebung unterwegs. In einer Online-Bilderschau laden sie dazu ein, ihre Ausflüge virtuell nachzuvollziehen.

Dörte Hartmann, die das Seniorenprogramm normalerweise mit Reisen und Diavorträgen bereichert, zeigt darüber hinaus in einer digitalen Bildergalerie erstmals eine Vielzahl ihrer selbstgemalten Ölgemälde. Die Bilder dienen nicht nur als Augenschmaus, sondern stehen auch zum Verkauf. Der Erlös soll einem sozialen Zweck zu Gute kommen.

„Wir sind uns bewusst, dass wir mit den Online-Angeboten nicht alle Senioren erreichen können“, so die Leiterin des Seniorenbüros. „Es ist auf alle Fälle aber besser, als gar nichts zu machen. Über weitere Mitstreiter würden wir uns sehr freuen!“ Eine Lesung oder ein kleines Konzert könnte sie sich gut als Erweiterung des Angebots vorstellen – die Kamera liegt bereit.

Wer Ideen für weitere Online-Angebote für Senioren hat, kann sich mit Andrea Lehrian vom kommunalen Seniorenbüro in Verbindung setzen (Telefon: 06257/990-284, E-Mail: andrea.lehrian@seeheim-jugenheim.de.

Die Online-Angebote für Senioren finden sich unter auf der Webseite der Gemeinde in der Rubrik „Leben + Wohnen“ unter dem Menüpunkt „Senioren“. red

