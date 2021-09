Offenes Singen am Tag der Einheit

Zwingenberg. Am 3. Oktober, dem Jahrestag der Deutschen Einheit, findet in vielen Städten an über 250 Orten ein Open-Air-Singen statt, an dem sich jeder beteiligen kann. Mit den Konzerten soll an die friedliche Revolution beziehungsweise die Wiedervereinigung Deutschlands erinnert werden; es soll ein Zeichen der Hoffnung gesetzt werden, schreibt die „Initiative 3. Oktober – Deutschland singt“. Die Voice-Akadamie in Zwingenberg organisiert ein lokales Konzert im südlichen Teil des Stadtparks, das dort um 19 Uhr beginnt. Kerzen und Texthefte mit Liedern werden vor Ort ausgegeben; einleitende Worte sprechen ein Vertreter des Bergsträßer Landrats, gefolgt von Oberkirchenrat und Pfarrer Dr. Holger Ludwig sowie Berthold Mäurer, dem ehemaligen Leiter des Amtes für Kultur der Stadt. Alle Bergsträßer sind eingeladen im Stadtpark bei der Sitztreppe zu singen und zu feiern. em

