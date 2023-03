In Alsbach befindet sich der größte jüdische Landfriedhof in Hessen. Hier fanden von 1616 bis 1948 jüdische Männer, Frauen und Kinder ihre letzte Ruhe. Joachim Dietermann, Pfarrer der Evangelischen Kirche, und Nicole Rieskamp, Kulturanthropologin, bieten Führungen auf dem Friedhof an.

Die Themen der Führungen sind die Geschichte und Bedeutung des Friedhofs sowie die jüdische

...