Oberflächen-Spezialist SurTec benötigt mehr Platz

Zwingenberg. Wie hat sich die SurTec Deutschland GmbH seit seinem letzten Besuch vor fast 20 Jahren entwickelt, das wollte der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Michael Meister (CDU) – Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung – von Geschäftsführer Dieter Aichert und dessen Kollegen Karsten Grünke, Geschäftsführer der SurTec International GmbH, wissen. Auch die Bergsträßer Landtagsabgeordnete Birgit Heitland (CDU) aus Zwingenberg war bei Besuch dabei.

Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt chemische „Spezialitäten“ für die Behandlung von Oberflächen. Mit seinen vier Anwendungsfeldern Industrielle Teilereinigung, Metallvorbehandlung, Funktionelle und Dekorative Galvanotechnik deckt SurTec das volle Portfolio in diesem Bereich ab.

Das im Passivhaus-Standard errichtet Firmengebäude der SurTec in Zwingenberg platzt aus allen Nähten, das Unternehmen prüft weitere Standortoptionen für eine Erweiterung, fühlt sich aber an der Bergstraße nach wie vor wohl. © SurTec

Das Unternehmen wurde Ende 2010 durch die Freudenberg-Gruppe als 100-prozentige Tochter übernommen. Wie Dieter Aichert den Besuchern erläuterte, seien das innovative Produktportfolio und die hohe Internationalität die gewesen, die das Unternehmen Freudenberg Chemical Specialities SE & Co. KG mit Sitz in München auf SurTec habe aufmerksam werden lassen. Ziele von Freudenberg mit der Übernahme von SurTec seien die Förderung der Innovationspotentiale sowie der Ausbau der weltweiten Märkte. Im Rahmen der Freudenberg Gruppe agiere SurTec weiterhin sehr eigenständig, so Karsten Grünke.

Wie der Geschäftsführer der SurTec International GmbH erläuterte, sei die Entwicklung der Firma sehr positiv: „SurTec ist seit dem Umzug an die Bergstraße vor 20 Jahren sehr stark gewachsen. Die Produktion hat sich deutlich erhöht und trotz einer Erweiterung des Technikums vor einigen Jahren sind die Räumlichkeiten für das weitere Wachstum nicht ausreichend.“

Deshalb will man weiter an der Bergstraße investieren – vor allem in Forschung und Entwicklung – und wird hierzu auch weitere Standortoptionen evaluieren. Während die Zwingenberger Immobilie vor 20 Jahren noch ausreichend Entwicklungspotenzial gehabt habe, stoße man jetzt in einigen Bereichen an Grenzen. SurTec fühle sich jedoch an der Bergstraße sehr wohl. Hier finde man eine sehr gute Infrastruktur und sehr gut ausgebildete und motivierte Mitarbeitende.

„Meist sind wir die Trendsetter“

„Wie gehen Sie auf neue Trends ein?“, wollte Meister von seinen Gesprächspartnern wissen – „Meist sind wir der Trendsetter“, so Karsten Grünke: „Viele unserer Kunden halten gerne am Gewohnten und Bewährten fest. Veränderungen sind auch oft mit hohen Investitionen verbunden. Wenn unsere Kunden aber merken, dass sich die Investitionen nicht nur in den Auftragsbüchern niederschlagen, sondern etwa auch in einer drastischen Verringerung von Strom- oder sonstiger Kosten, sind sie doch bereit, die Veränderungen mitzugehen. Unsere Forschungen und Entwicklungen richten sich aber nicht nur nach den Kosten. Auch Umweltverbesserungen, etwa beim CO2-Ausstoß, sind ein großes Anliegen. Im Zuge der Globalisierung kommen inzwischen viele Rohstoffe aus China. Jedoch hat die Pandemie gezeigt, dass man wieder verstärkt auf lokale Alternativen setzen muss.“ red

