Nikolaus bescherte die Rodauer Kita-Kinder

Rodau. „Sei gegrüßt, lieber Nikolaus!“ – „Da kommt der Nikolaus!“, so riefen die Kinder im Städtischen Kindergarten Rodau am Montag aufgeregt und schauten aus dem Fenster. Dass der Mann, der sich im roten Mantel und weißen Bart dem Gebäude näherte, etwas kleiner als im vergangenen Jahr war, fiel keinem der Jungen und Mädchen auf, denn ein Jahr ist im Kindergartenalter eine Ewigkeit. Der Größenunterschied ergab sich aus der Tatsache, dass statt Bürgermeister Holger Habich diesmal ein anderer Mann in den roten Mantel geschlüpft war.

Die Rolle übernahm Manfred Schneidt, der sein schauspielerisches Talent schon seit Jahren beim Rodauer Scheuertheater und bei den Bensheimer Passionsspielen unter Beweis stellt. Auf dem Freigelände des Kindergartens begrüßten die Gruppen getrennt den Nikolaus, da die wieder verschärften Coronamaßnahmen ein gemeinsames Singen für den Nikolaus nicht erlaubten. Der Leiter der Einrichtung, Simon Pfaff, hatte das Lieblingslied des Nikolaus – „Sei gegrüßt lieber Nikolaus“ von Detlef Jöcker – ausgiebig im Vorfeld des Nikolaustages eingeübt, sodass es beim Vorsingen nichts zu bemängeln gab und der Nikolaus, den Kindern applaudierte.

Nachdem die Frage „Wart ihr auch alle brav?“ von allen lautstark bejaht wurde, gab es Geschenke für jedes Kind. In den kleinen Beuteln durfte sich jedes Kind über ein kleines Buch, ein Lesezeichen und eine Mandarine freuen. / tn