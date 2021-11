„Nid de Poule“ lässt die Seine durchs Kellertheater fließen

Zwingenberg. Das Theater Mobile in Zwingenberg weist auf ein Konzert der Band „Nid de Poule“ hin, die am Samstag, 13. November, 20 Uhr, mit ihrem Programm „L’arrivée“ auf der Bühne des Gewölbekellers unter dem Alten Amtsgericht (Obertor 1) auftreten wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ihren Namen hat die Band von der französischen (Musiker-)Bezeichnung für das Gitarren-Schallloch: In französischen Gitarristenkreisen heißt das „Nid de poule“ (= Hühnernest). Das Ensemble besteht aus Bille Klingspor (Gesang), Frank Zinkant (Gitarre), Gerd Rentschler (Gitarre) und Jürgen Dorn (Kontrabass). Die Mobilisten schreiben dazu in einer Pressemitteilung:

Erst Experiment, jetzt Erfolgsrezept

Melancholie und Lebensfreude: „Nid de Poule“ spielt eine Musik, die die französische Kunst, mit Emotionen zu spielen, gekonnt transportiert. © Theater Mobile

„Pumpende Akkorde aus dem Schallloch der Gypsygitarren, vorwärtstreibende Kontrabasslinien, virtuose Soli, eine Gesangsstimme, die schwerelos über allem zu schweben scheint – das ist ,Nid de Poule’. Begeistert von der Atmosphäre der Jazzclubs des linken Seine-Ufers im Paris der Dreißigerjahre spielt ,Nid de Poule’ eine Musik, die die französische Kunst, mit Emotionen zu spielen, gekonnt transportiert und dabei einen weiten Bogen von tiefer Melancholie bis hin zu spontaner Lebensfreude spannt. Was als Experiment begann, das erwies sich als Erfolgsrezept: Viel Chanson im Gypsy-Swing Stil, etwas Pop, alles gewürzt mit einem Augenzwinkern und abgeschmeckt mit einem Schuss Rock ‘n Roll – eine spannende und reizvolle Mischung für das Publikum wie für die Musiker, die hier ihre Potenziale voll ausschöpfen können.

Leicht war die Zeit ohne Live-Musik nicht und so mussten Künstler die Motivation zum Musikmachen aus anderen Quellen abzapfen. Durch die pandemiebedingte Auftrittspause entstanden 13 neue französische Chansons, die in diesem Frühjahr aufgenommen und im Juli auf der neuen CD ,L’arrivée ‘veröffentlicht wurden. Und so sind die vier wieder unterwegs mit dem neuen Album, um den Zuhörern die Sehnsucht und das Fernweh mitzubringen in dieser verrückten Zeit. Launig spannt das Quartett den Bogen der musikalischen Emotion von himmelhoch jauchzend bis betrübt.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eintrittskarten gibt es in Zwingenberg im Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Wiesenpromenade 2), in Bensheim im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6, Telefon: 06251/100816)) sowie auf der Webseite der Mobilisten, die ihren Karten-Shop über den Dienstleister „ztix“ organisieren. Eventuell Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt ins Mobile ist nur für Besucher möglich, die gemäß der 2 G-Regel nachweislich geimpft oder genesen sind. red