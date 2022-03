Neun Religionen setzen sich für biologische Vielfalt ein

Seeheim-Jugenheim. Das Abrahamische Forum in Deutschland – ein Verein für interreligiösen Dialog mit Sitz in Darmstadt – weist auf den Auftakt seiner Initiative „Fünf Wochen für Bäume“ hin, der am 27. März, Sonntag in Seeheim erfolgt. Die Initiative ist Teil des bundesweiten Projektes „Religionen für biologische Vielfalt“ des Abrahamischen Forums und wird als Modellveranstaltung in der Rhein-Main Region vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) und der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) gefördert.

Der Start erfolgt am besagten Tag um 14 Uhr in der Laurentiuskirche, (Kirchstraße 7) mit Lesungen und Ansprachen aus verschiedenen Religionen sowie einer interreligiösen Baumpflanzung.

Der Seeheim-Jugenheimer Bürgermeister Alexander Kreissl wird die Veranstaltung eröffnen. Grußworte sprechen Sabine Riewenherm, Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz (BfN), Christoph Rullmann, Generalsekretär der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), Dr. Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, und andere.

Nach der Pflanzung einer „Friedenslinde“ zwischen Kirche und Rathaus legen Vertretungen von neun Religionsgemeinschaften in Deutschland einen Stein mit dem Symbol ihrer Religion um den Baum, um das Miteinander von Religionen für den Naturschutz zum Ausdruck zu bringen. An dem Projekt beteiligt sind Judentum, Buddhismus, Hinduismus, Christentum, Ezidentum, Islam, Alevitentum, Sikh-Religion und Bahaitum.

„Fünf Wochen für Bäume“ wird in diesem Jahr erstmals durchgeführt. In dem Zeitraum zwischen dem 21. März (Internationaler Tag des Waldes) und dem 25. April (Internationaler Tag des Baumes) liegt der Fokus auf der großen Bedeutung von Bäumen für das Klima, für Pflanzen, Tiere und Menschen.

Die Baumpflanzung in Seeheim ist der Auftakt für weitere Aktivitäten. Bäume werden gepflanzt, Müllsammelaktionen durch den Wald veranstaltet, Gottesdienste, Andachten und Workshops rund um das Thema Wald und Baum durchgeführt. Bei den Baumpflanzaktionen helfen Expertinnen und Experten von Forstämtern und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.

Am 27. März widmet sich bereits um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Laurentiuskirche der Bedeutung von Bäumen in den Religionen mit buddhistischen, christlichen und muslimischen Ansprachen. red