Neue Veranstaltungen des AK Zwingenberger Synagoge

Zwingenberg. Nach längerer, Corona-bedingter Pause kann der Arbeitskreis Zwingenberger Synagoge jetzt wieder sein Programm mit neuen Veranstaltungen fortsetzen.

Begonnen wird am Sonntag, 5. September, um 14 Uhr mit einem Rundgang über den jüdischen Friedhof in Alsbach. Dr. Fritz Kilthau, Vorsitzender des Vereins, erklärt in vielen Details die Geschichte des Friedhofs, gibt Informationen zu den Gräbern, Grabsteinen und ihren Symbolen sowie zu den jüdischen Beerdigungsriten.

Weitere Stationen der Führung sind der Gedenkstein für den berühmten Rabbi Samuel Bacharach und die Gedenktafel zur Erinnerung an die Friedhofsschändung während der Reichspogromnacht 1938 durch die Nationalsozialisten.

Am Samstag, 18. September, 14 Uhr, bieten Ulrike Jaspers-Kühnhold, stellvertretende Vorsitzende des Vereins, sowie Dr. Fritz Kilthau, Autor des Buches „Mitten unter uns - Zwingenberg von 1933 bis 1945“ einen Stadtgang zu den nationalsozialistischen Spuren in Zwingenberg an. Treffpunkt ist der Parkplatz der Melibokushalle.

Beginnend an der ehemaligen Zwingenberger Synagoge in der Wiesenstraße wird von der Verfolgung, Migration und Ermordung von Zwingenberger Juden sowie über die Gewalttätigkeiten und Prozesse gegen Mitglieder der örtlichen Arbeiterparteien KPD und SPD berichtet.

Weitere Themen sind die Aktionen gegen Anhänger der Ernsten Bibelforscher (Zeugen Jehovas) in Zwingenberg sowie die Auseinandersetzungen der Nationalsozialisten mit Vertretern der hiesigen Kirchen.

Am Donnerstag, 23. September, 19 Uhr, wird Dr. Fritz Kilthau im Alten Amtsgericht in einem Bildvortrag über das Kriegsende 1945 in Zwingenberg und Umgebung berichten; ursprünglich war diese Veranstaltung bereits für März 2020, dem 75. Jahrestag der Befreiung vom NS-Regime, geplant gewesen.

Schrecken der letzten Kriegstage

Am Anfang des Vortrags steht der Rheinübergang der US-Armee und die Eroberung einiger Orte im Ried, an der Bergstraße und im Odenwald – Schwerpunkte sind neben Zwingenberg Einhausen, Lorsch, Bensheim und Heppenheim. Die jeweiligen militärischen Situationen kommen ebenso zur Sprache wie die Schrecken dieser letzten Kriegstage mit Toten, Verletzten und Zerstörung der Ortschaften.

Neubeginn nach 1945

Dazu wird Kilthau aus erschütternden Erzählungen von überwiegend jungen Augenzeugen zitieren. Auch von mutigen Menschen, die mit ihren nicht ungefährlichen Aktionen wie dem Entfernen von Panzersperren zu einem schnellen Ende des Krieges beitrugen, wird in dem Vortrag gesprochen. Zudem wird Kilthau einige Verbrechen, die bei Kriegsende von den Nationalsozialisten in unserer Gegend verübt wurden, dokumentieren.

Zum Schluss der Präsentation geht es um den Neubeginn nach 1945, um den Neu-Aufbau der staatlichen Gremien und die sogenannte Entnazifizierung. Nach dem Vortrag findet die öffentliche Jahreshauptversammlung des Vereins „Arbeitskreis Zwingenberger Synagoge“ statt.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Interessierte auf der Webseite des AK Synagoge. red

Info: www.arbeitskreis- zwingenberger-synagoge.de