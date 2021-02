Alsbach. Seit dem 1. Februar ist Eva-Maria Loggen mit einer halben Stelle Pfarrerin in der Evangelischen Kirchengemeinde Alsbach und damit im Evangelischen Gemeindenetz Nördliche Bergstraße (EGNB), dem auch Zwingenberg angehört. Überdies ist Frau Loggen mit einer viertel Stelle zur Vertretung in der Evangelischen Kirchengemeinde Gadernheim eingesetzt.

Zuletzt war die Seelsorgerin seit September 2017 Inhaberin der Pfarrstelle I in Seeheim-Jugenheim und kümmerte sich um die Ortsteile Seeheim und Malchen.

Eva-Maria Loggen ist seit dem 1. Februar als Pfarrerin in den evangelischen Kirchengemeinden Alsbach und Gadernheim tätig. © Biewendt

Die Region kennt die Pfarrerin, deren Wurzeln in der Württembergischen Landeskirche liegen, seit vielen Jahren: Ab 2004 war Eva-Maria Loggen fünf Jahre lang im seinerzeit noch selbstständigen Evangelischen Dekanat Ried als Gemeindepfarrerin tätig und erwarb außerdem in Heidelberg eine Zusatzqualifikation als Systemische Beraterin und Therapeutin.

Sie ist voll ausgebildete Familientherapeutin mit den Schwerpunkten Krisenberatung und Trauerbegleitung auf der Basis Systemischer Psychotherapie. Als Bibliodrama-Leiterin bot sie viele Wochenend-Kurse mit dieser erfahrungsbezogenen Zugangsweise zu biblischen Texten an.

Auf die Zeit im Ried folgten achteinhalb Jahre, in denen sie als Schulpfarrerin und Schulseelsorgerin am Gymnasium tätig war, davon über fünf Jahre im Schuldorf Bergstraße in Seeheim-Jugenheim.

In ihrer Zeit in der Württembergischen Landeskirche hat sie anderem eine Studie zur Zukunft der Kirche durchgeführt. Diese umfangreiche gemeindediagnostische Untersuchung ist zwar über 20 Jahre alt, die Kernaussagen sind aber nach wie vor aktuell: In einer säkularisierten Gesellschaft müsse die Kirche die konkreten Bedürfnisse der Menschen herausfinden. Studienerfahrungen sammelte sie im Tübinger Evangelischen Stift, in Edinburgh und in Bern. Vor dem Studium war sie sechs Monate in Jordanien in einem Kinderheim tätig.

Eva-Maria Loggen ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder, die beide studieren. Noch wohnt sie mit ihrer Familie in der Dienstwohnung im Alten Pfarrhaus in Seeheim. Da die Seeheimer Pfarrstelle aber wiederbesetzt werden soll, ist Frau Loggen zurzeit auf Wohnungssuche. „Wander- und Joggingausrüstung, sehr viele Bücher, verschiedene Musikinstrumente, Meditationshocker und Gartengeräte sowie zwei Katzen gehören zu unserem Haushalt dazu“, beschreibt die Pfarrerin damit auch ihre Freizeit-Leidenschaften und schließt:

„Ich freue mich auf gemeinsame Gottesdienste in der schönen Alsbacher Kirche und im Gemeindenetz Nördliche Bergstraße, auf alle Begegnungen, auf eine gesegnete und gute Zeit. Ich freue mich, wenn Sie mich ansprechen.“ red