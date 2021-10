Einigkeit über die Umsetzung der Vereinsziele und große Zufriedenheit mit der Arbeit des Vorstands signalisierte die Jahreshauptversammlung des Geschichtsvereins Zwingenberg am vergangenen Freitagabend im Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“.

Das kam nicht nur in der kurzen Dauer der in weniger als einer Stunde zügig durchgeführten Versammlung zum Ausdruck (was auch an den coronabedingt

...