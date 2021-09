Netzwerk Bergsträßer Wald präsentiert eine Ist-Analyse

Zwingenberg/Alsbach. Das Netzwerk Bergsträßer Wald lädt für den kommenden Dienstag, 21. September, ab 18 Uhr nach Alsbach ins Bürgerhaus Sonne (Hauptstraße 28) zu einer Informationsveranstaltung ein. Wie die Initiatoren Friede Gebhard, Yvonne Albe und Jonas Sowa schreiben, geht es um das Thema „Unser Wald im (Klima-)Stress – Ergebnisse einer Ist-Analyse“. In der Pressemitteilung des Mitte Juli gegründeten Netzwerks (wir haben berichtet) heißt es weiter:

Belastete Bäume

„Bezogen auf das Waldgebiet in den Kommunen Seeheim-Jugenheim, Alsbach Hähnlein, Bickenbach und Zwingenberg kann festgestellt werden, dass die Auswirkungen der vergangenen trockenen Jahre und der heißen Sommer zu einer deutlichen Beschleunigung der Belastung der Bäume geführt haben. Nicht nur Fichte, sondern auch Buche, Ahorn und Esche zeigen besorgniserregende Auswirkungen, so dass der Wald in seiner Regenerationsfähigkeit gestört ist.“

Geschwächte Speicherfunktion

Die „rollierenden forstlichen Planungen“ basieren nach Darstellung der Aktivisten des Netzwerks Bergsträßer Wald „vielfach auf Erhebungen von vor 2016“, so dass „die Dramatik der Waldveränderungen in den aktuellen empfohlenen Maßnahmen noch nicht vollends berücksichtigt werden“.

Die Netzwerker behaupten: „Die Prinzipien einer nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes werden verletzt, da der Waldzuwachs geringer ist als der Verlust an Bäumen. Dies bedeutet aber auch gleichzeitig, dass die Funktion des Waldes als CO2-Speicher zurzeit geschwächt ist, um bei fortschreitendem Klimawandel mitzuhelfen, die Bilanz zu verbessern.“

Abschließend heißt es in der Verlautbarung: „Das Netzwerk Bergsträßer Wald möchte mit dieser Veranstaltung auf die Gefahren für den Wald aufmerksam machen, um interessierte Bürger und auch politische Entscheidungsträger für dieses Thema zu gewinnen und gemeinsam Alternativen zu entwickeln.

Der Wald braucht unsere Unterstützung, damit die Lunge unserer Landschaft weiterhin funktioniert und uns und unseren Kindern ein artenreicher Mischwald erhalten bleibt.

Informieren Sie sich bitte und kommen mit uns ins Gespräch, damit wir gemeinsam für unseren Wald aktiv werden können.“

Für die Veranstaltung gelten mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie die aktuellen Vorsichtsmaßnahmen. red

