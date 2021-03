Zwingenberg. Die Cittaslow-Idee findet sie gut. Das Symbol der Schnecke steht für Lebensqualität und Entschleunigung. Seit 2018 ist Zwingenberg dem Netzwerk angeschlossen. Es gibt aber auch Dinge, da würde sich Natascha Barrett ein etwas zügigeres Tempo wünschen. Gerade wichtige Entscheidungen sollten von der Stadt schneller in die Öffentlichkeit transportiert werden, so die 31-jährige Lehrerin. „Das würde mehr Transparenz und Glaubwürdigkeit vermitteln.“

Am 14. März kandidiert Natascha Barrett (der Nachname stammt vom Vater aus den USA) auf SPD-Listenplatz sechs für die nächste Stadtverordnetenversammlung. Im Ortsverein repräsentiert sie die junge Generation. Die Stadtverordnete Christine Kubitzek hatte sie für eine Mitarbeit in der Kommunalpolitik begeistert. „Man darf Meckern. Aber dann muss man sich auch engagieren, um Dinge zu verändern“, so die Mutter von zwei Kindern (sechs und drei Jahre), die mit einem Zwingenberger verheiratet ist.

Bei der letzten Kommunalwahl am 6. März 2016 konnte die SPD mit 19,8 Prozent sechs Sitze erobern. „Da ist noch Luft nach oben“, so die gebürtige Darmstädterin, die in Gießen und Frankfurt studiert und nach einer Zwischenstation an der Alexander von Humboldt Schule in Viernheim seit kurzem an der Melibokusschule in Alsbach unterrichtet. Ihr Referendariat hatte sie im vergangenen Jahr am Alten Kurfürstlichen Gymnasium absolviert. Im Albert-Schweitzer-Haus in Lindenfels hat sie einige Zeit als Jugendleiterin gearbeitet. Sie kennt den Landkreis. Richtig wohl fühlt sie sich im ältesten

Bergstraßenstädtchen, wo sie seit fast 20 Jahren lebt. Sie schätzt den familiären, dörflichen Charakter und die vielen attraktiven Fleckchen. Ihre Lieblingsplätze sind der Steinbruch auf dem Weg hinauf zu den Weinbergen, der Stadtpark und die Altstadt.

„Ich vermisse das Weinfest und den Abendmarkt“, so Natascha Barrett, die die Probleme während der Corona-Zeit sowohl als Lehrerin („Mit Leib und Seele!“) wie auch als Mutter hautnah miterlebt. Sie selbst unterrichtet an der kooperativen Gesamtschule derzeit in fünften und sechsten Klassen Englisch und Biologie. „Am PC baut man keine Beziehung zu jungen Menschen auf.“ Ihre Hoffnungen ruhen jetzt auf einer dauerhaft erfolgreichen Rückkehr zum Präsenzunterricht durch kluge Konzepte und eine Entspannung der Pandemie im Kreis Bergstraße.

Bildung und Erziehung sind dann auch ihre ersten Themen, wenn es um die Kommunalpolitik geht. „Kinder und Jugendliche brauchen einen Platz, an dem sie sich nach der Schule entfalten und gemeinsam mit anderen nach ihren Bedürfnissen gestalten können“, so die Pädagogin. Eine freie Jugendarbeit in kommunaler Trägerschaft sei ihr daher sehr wichtig. Jetzt will sie sich dafür einsetzen, dass es nach Schließung des Jugendzentrums wieder einen zentralen Ort gibt, wo junge Leute sich unter professioneller pädagogischer Leitung und auf der Basis eines fundierten Konzepts individuell entwickeln können.

Weitere Ziele für die nächsten fünf Jahre: alte Bäume gemäß der Baumsatzung erhalten, den Verkehr reduzieren und die Kleinkindbetreuung erweitern. Als Familienmensch liegen ihr soziale und Umweltthemen besonders am Herzen, so Natascha Barrett, die sich über Freunde und Bekannte wie Stadtrat Peter Lucas, Sabine Schreiber-Costa oder Daniel Unruh der Zwingenberger SPD genähert hatte. Konkret in Sachen Kommunalwahl hatte dann der Ortsvereinsvorsitzende und Stadtverordnete Peter Kaffenberger angefragt. Im Stadtparlament habe sie bislang eine überwiegend konstruktiv-sachliche Debattenkultur beobachtet – doch fehle es dort auch an politischem Nachwuchs, der bereits ist, sich dauerhaft für die Kommune zu engagieren und für neue Dynamik sorgt.

Apropos Dynamik: In der TSV Rot-Weiß Auerbach war Natascha Barrett bereits als Jugendliche in der Wettkampfgymnastik sehr erfolgreich. Schon als Schülerin der Liebfrauenschule (Abitur 2009) trainierte sie den Nachwuchs. Jetzt hofft sie, irgendwann wieder mehr Zeit für ihren Sport zu haben, der zudem bald wieder möglich sein soll. „Ich vermisse das gerade sehr.“

Und was Cittaslow betrifft: hier könne die Stadt gern noch einen Zahn zulegen. Sie begrüße die Projektideen grundsätzlich, wünsche sich aber eine etwas konsequentere Umsetzung. Beispielsweise bei der Einrichtung zusätzlicher verkehrsberuhigter Bereiche. Auch bei diesem Thema möchte sie künftig an der Front mit dabei sein und innerhalb der Fraktion eigene Ideen artikulieren. Denn bei den Sozialdemokraten will sie nicht als „Karteileiche“ schlummern, sondern in Parlament und Gremien den Mund aufmachen. „Ganz oder gar nicht“, lautet ihr Credo.