Nachvollziehbar leben

Immer mehr Menschen scheinen den Kirchen den Rücken zu kehren und treten aus. Viele behaupten, das Interesse an Religion schwinde immer mehr und die Zahl derer, die sich zu ihrem Glauben bekennen, werde immer kleiner. Unter den praktizierenden Christen macht sich immer mehr Hoffnungslosigkeit und Resignation breit. Die Gruppe der Atheisten, die die Existenz einer höheren Instanz ablehnen, scheint dagegen kontinuierlich zu wachsen. Ebenso die Zahl der Agnostiker, die die Frage, ob es einen Gott überhaupt gibt, nicht für erklärbar halten. Steht der Glaube an Gott vor einem endgültigen Aus?

AdUnit urban-intext1

Europa in der Glaubenskrise

„Gott ist tot“, behauptete schon Friedrich Nietzsche im 19. Jahrhundert. Und er sah folgende Ursache: „Wir haben ihn getötet.“ Die Aufklärung habe die Möglichkeit der Existenz Gottes ausgeschlossen. Der bisherige Glaube sei nicht mehr nachvollziehbar lebendig, könne nicht mehr verinnerlicht und akzeptiert werden.

Immer mehr Menschen kehren den Kirchen den Rücken und treten aus den Gemeinschaften aus. Weltweit betrachtet gibt es einen regelrechten Boom an Religiosität. © Bissinger

Dennoch: Religion und Glauben sind bis heute nicht verschwunden. Sie bestimmen immer noch das Leben der meisten Menschen auf der Erde. Während Europa, die einstige Wiege der Christenheit, in einer „Glaubenskrise“ zu stecken scheint, boomt das Christentum vor allem in Afrika, Lateinamerika und vielen asiatischen Ländern. Die Menschen leben dort in tiefer Gläubigkeit. Die Religionen und ihre Riten prägen deren Kulturen. Dabei herrscht ein ständiger religiöser Wandel. Mit übergroßem missionarischen Eifer versuchen verschiedene Glaubensrichtungen, die miteinander konkurrieren, die Menschen zu überzeugen. So bleiben auch Religionskonflikte nicht aus.

Experten sprechen inzwischen von regelrechten Religionsmärkten. Jede Glaubensrichtung versucht auf ihre Weise, ihre „Sinnwaren“ auf den Markt zu bringen. Wer hier nur Altes anbietet, verliert. Angenommen wird nur, was „Kundennähe“ verspricht, die Menschen überzeugen und begeistern kann. Gerade streng an die Gemeinschaft bindende Religionen wachsen besonders schnell. Religionswissenschaftler sehen darin das Bedürfnis der Menschen, ihre Religion auch zu einer bestimmenden Norm ihrer Gemeinschaft, möglichst auch der gesamten Gesellschaft werden zu lassen.

AdUnit urban-intext2

Offensichtlich steht im Kern aller Religionen der Wunsch nach Struktur. Sie garantiert Sicherheit. Es gibt kein Leben ohne Unsicherheiten und damit auch ohne Ungewissheiten. Gefühlt werden sie immer mächtiger. Desto mehr die Sehnsucht nach Sicherheit und Gewissheit gestillt werden kann, desto stärker wird die Bindung an diejenigen, die sie versprechen. Der Mangel an Sicherheiten wird gerade dann unerträglich, wenn es zu existentiellen Lebenskrisen kommt, vor allem Tod und Leid plötzlich ganz nahe herankommen. Erkennen Menschen, dass Halt und Geborgenheit nicht mit weltlichen Heilsangeboten herzustellen sind, erhoffen sie diese von „Oben“. Menschen versuchen für sie beängstigende Zustände möglichst schnell aufzuheben. Da ist Gott schnell wieder im Spiel. „Not lehrt beten“, sagt ein altes Sprichwort. Ich trete mit dem Allmächtigen in Verbindung, weil ich erwarte, dass wenigstens er in mein Leben eingreift und Ordnung schafft.

Fundamentalisten innerhalb und außerhalb der Religionsgemeinschaften setzen auf die Ängste der Menschen. Sie bieten einfache und starke Überzeugungen und pflegen sehr enge, emotional geprägte Gemeinschaften. Gerade streng bindende Glaubensgemeinschaften mit einfachen Handlungsempfehlungen und Moralvorstellungen haben auch in Europa starken Zulauf.

AdUnit urban-intext3

Egal, ob nun glaubensfern oder glaubensnah, ob in der säkularisierten Welt des Abendlandes oder in den glaubensoffenen Ländern der südlichen Erdkugel: das religiöse oder auch spirituelle Grundbedürfnis des Menschen, sich aufgehoben und sicher fühlen zu dürfen, ist vorhanden und bleibt wohl auch bestehen. Experten rechnen damit, dass Religionen in Zukunft sogar eine immer größere Rolle spielen. Jeder strebt danach, seinem Leben einen Sinn zu geben. Der Glaube bietet Halt und Struktur, gerade in einer immer komplexer werdenden Welt. Sicherheit fällt in der Regel nicht vom Himmel. Sie muss gesucht und sich nach ihr ausgerichtet werden.

AdUnit urban-intext4

Christlicher Glaube wird als ein „Sich-verlassen“ auf Gott definiert, auf das, was er den Menschen zusagt. Um glauben zu können, muss der Mensch Gott demnach erst einmal als Gegenüber seines Vertrauens erkennen können. Das bedarf der Unterstützung von anderen, die von Gott und ihren eigenen Erfahrungen mit ihm sprechen sowie dem ständigem Dranbleiben an der Gottesfrage.

Vertrauen als Grundlage

Wer sich und anderen – aus welchen Gründen auch immer – nicht trauen kann, wird es schwer haben, in einem Gott, der nicht begreifbar ist, Halt zu finden. Erst recht dann, wenn das Vertrauen in andere Menschen oder Institutionen, an die bereits geglaubt wurde, plötzlich verletzt wird. Glaube baut auf Vertrauen. Glaubensweitergabe müsste demnach erst einmal auf Akzeptanz und Vertrauen der Menschen setzen – jedenfalls nicht auf einfache Regeln und Moralvorstellungen. Menschen, die nachvollziehbar leben, was sie glauben, vertraut man am ehesten. Überzeugt das Vorgelebte, wird es auch gerne von anderen verinnerlicht.