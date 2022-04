Nachtwächter führt am Freitag durch Zwingenberg

Zwingenberg. Der Geschichtsverein Zwingenberg bietet am Freitag, 8. April, eine öffentliche Kostümführung an. Wie Annette Held informiert, wird ab 21 Uhr der Nachtwächter geheimnisvolle Winkel des historischen Städtchens ausleuchten und einiges, das im Dunkeln und Verborgenen liegt, ans Licht hervorbringen. Er nimmt die Teilnehmer auf eine kurzweilige Zeitreise durch die Jahrhunderte mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Spenden willkommen

Wenn er seine Begleiter nach zirka 90 Minuten wieder in die Gegenwart entlässt, freut er sich über eine Spende an den Verein. Treffpunkt zum Abmarsch ist vor dem Museum an der Scheuergasse 11. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2