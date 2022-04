Nach langer Pause Turniere in der Spielerei

Zwingenberg. Nachdem bereits im vergangenen Jahr mit den Senioren-Spiele-Nachmittagen die ersten Veranstaltungen der Spielerei nach der Corona-Pause gestartet sind, findet am kommenden Wochenende, 23./24. April, das erste Turnierwochenende statt.

Fünf Turniere an zwei Tagen

Im Alten Amtsgericht in Zwingenberg werden insgesamt fünf Turniere angeboten. Für Zuschauer und Teilnehmer ist ein tagesaktueller negativer Coronatest verpflichtend. Weitere Vorgaben gibt es nicht.

Der Veranstaltung wird am Samstag (23.) um 13 Uhr mit dem Würfelspiel Heckmeck eröffnet. Hier werden in drei Vorrunden und einem Finale die beiden Sieger ermittelt, die sich zur Deutschen Meisterschaft in München qualifizieren.

Anschließend um 15 Uhr kann man sich mit dem Spiel Splendor spielerisch in die Welt der Edelsteinhändler begeben, in dem man durch geschicktes Tauschen von Steinen Siegpunkte sammelt. Schließlich endet der erste Tag ab 17 Uhr mit dem Kartenspiel Wizard, bei dem es nicht – wie bei vielen Stechspielen – darum geht, möglichst viele Stiche zu machen, sondern die eigene Zahl der Stiche vorherzusagen und diese Vorhersage dann genau zu treffen. Bei diesem Turnier qualifizieren sich die ersten drei Sieger für das deutsche Finale in Köln.

Am Sonntag (24.) geht es dann um 11 Uhr weiter mit dem Brettspielklassiker „Die Siedler von Catan“, bei dem es darum geht, durch geschickten Rohstoffhandel die Spielelandschaft zu besetzen. Es werden zwei Runden mit der Basis-Version gespielt und die letzte mit der „Städte und Ritter“-Erweiterung.

Das Wochenende klingt dann ab 16 Uhr mit dem Spiel Carcassonne aus. In drei Vorrunden sowie Halbfinale und Finale klären die Teilnehmer, wer die besten Festungsbauer des Tages sind.

Da die nationalen Meisterschaften zu den Spielen von den jeweiligen Spieleverlagen unabhängig voneinander organisiert werden, gibt es derzeit keine einheitliche Regelung, zu welchen Spielen die Meisterschaften ausgetragen werden. Deshalb werden momentan nur für Heckmeck und Wizard Meisterschaften angeboten.

Die Spielerei freut sich sehr auf die bevorstehenden Turniere und lädt ausdrücklich alle Interessierten dazu ein mitzuspielen oder zuzuschauen. Zur Teilnahme ist neben dem Coronatest lediglich eine Voranmeldung per E-Mail an turnier@spielerei-bergstrasse.de notwendig. red