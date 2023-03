bzw_Weltgebetstag Zwingenberg, Weltgebetstag 2023 Zwingenberg. Auch die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg feierte am Freitagabend den Weltgebetstag – im Evangelischen Gemeindehaus fanden sich über 20 Besucherinnen und Besucher ein, um sich zunächst über das Land Taiwan informieren zu lassen. Taiwanesische Frauen hatten in diesem Jahr das Konzept für den Weltgebetstag erdacht und das Motto „Glaube bewegt!“ als internationales Thema ausgegeben (wir haben berichtet). Im Anschluss an die Info-Veranstaltung feierten die Teilnehmer Gottesdienst, sangen gemeinsame Lieder, hörten Impulse und beteten. Abgerundet wurde der Abend mit einem geselligen Beisammensein, als Imbiss reichten die Veranstalter Hu Jiao Bing, also Streetfood aus Taiwan (mit würzigem Hack gefüllte Brötchen), sowie taiwanesischen Oolong-Tee mit Rohrzucker. red/Bild: Evang. Kirche Zwingenberg Bild: Evang. Kirchengemeinde Zwingenberg

