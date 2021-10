Musiktheater Altmann spielt wieder für Kinder in Zwingenberg

Zwingenberg. Das Theater Mobile in Zwingenberg weist auf eine Theateraufführung für Kinder hin: Einmal mehr gastieren in der Adventszeit Christof und Vladi Altmann im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) – sie treten am 16. Dezember, Donnerstag, ab 16 Uhr mit ihrem Stück „Warum ist die Banane krumm?“ im ältesten Bergstraßenstädtchen auf. In der Pressemitteilung der Mobilisten heißt es:

Warum nicht einmal kurz vor Weihnachten der Dunkelheit und dem Winter entfliehen? Christof und Vladi Altmann laden kleine und große Zuschauer zu einem fröhlichen Lieder-Mitmachprogramm unter dem Motto ,Warum ist die Banane krumm?’ ein. Sie treffen dabei auf verliebte Löwen in Afrika, Koala-Bären und Kängurus in Australien, dressierte Frösche, eine fantastische Gemüse-Band - und sie lösen natürlich auch das Rätsel um die krumme Banane.

Das Sammelsurium der zum Einsatz kommenden Instrumente ist dabei ebenso bunt und vielfältig wie das gesamte Programm. Neben Gitarre, Akkordeon, Kontrabass, Geige, Klavier und Trommeln kommen Musik-Früchte, Schellenstecken, das Garten-Klatschbrett und ein Gieskannen-Bass auf der Bühne zum Einsatz.

Das Publikum darf natürlich nach Herzenslust Mitsingen, Klatschen und Lachen. Und für mutige Kinder gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, direkt auf der Bühne mit dabei zu sein. Ein Rätsel bleibt vorerst allerdings, weshalb Oma Hinze plötzlich mit ihren alten Waschbrett mitten in die Vorstellung hineinplatzt.

Das Programm ist geeignet Menschen zwischen 3 und 93 Jahren, heißt es abschließend.

Es gibt keine Eintrittskarten im Vorverkauf, Tickets gibt es ausschließlich an der Tageskasse, die eine Stunde vor Aufführungsbeginn öffnet. red