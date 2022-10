„Musik-Collagen“ mit Klassik von gestern und heute

Zwingenberg. Auch in diesem Jahr veranstaltet der Förderkreis Kunst und Kultur Zwingenberg e.V. in Kooperation mit der Stadt Zwingenberg wieder das Kammermusik-Festival „Musik-Collagen“. An vier Tagen im Oktober werden insgesamt acht Konzerte mit internationalen Musikerinnen und Musikern geboten (wir haben berichtet). Auf dem Programm steht Klassik von gestern bis heute. Die Veranstalter weisen mit einer Pressemitteilung auf das Programm des zweiten Wochenendes und damit auf die zweiten vier der acht Konzerte hin:

5. Konzert – 8. Oktober, Samstag, 18 bis 19 Uhr, Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ – Nora Friedrichs (Sopran), Bianca Andrews (Mezzosopran), Michael Porter (Tenor), Anthony Robin Schneider (Bass), Anne Larlee (Klavier) und Tatiana Vassilieva (Klavier) mit folgendem Programm: Johannes Brahms (1833 - 1897) / Liebeslieder-Walzer op.52 sowie Neue Liebeslieder op. 65.

4 Bilder Thomas Faulkner. © Musik-Collagen

6. Konzert – 8. Oktober, Samstag, 20.30 bis 21.30 Uhr, Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ – Thomas Faulkner (Bass) und Nikolai Petersen (Klavier) mit folgendem Programm: Modest Mussorgsky (1839 - 1881) / Lieder und Tänze des Todes; John Dowland (1563 - 1626) / Auszüge aus „The Book of Songes“ und „Second Book of Songes“; Johannes Brahms (1833 - 1897) / Vier ernste Gesänge op.121.

7. Konzert – 9. Oktober, Sonntag, 16 bis 17 Uhr, Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ – Hanni Liang (Piano) und Leon Lorenz (Schlagzeug) mit folgendem Programm: Leon Lorenz (*1961) / Opening; Emmanuel Sejourne (*1961) / Famim II; Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) / Aus der Matthäus-Passion „Erbarme Dich, Mein Gott“; Anders Koppel (*1947) / Toccata; Leon Lorenz / Close.

8. Konzert – 9. Oktober, Sonntag, 19 bis 20 Uhr in der Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt – Michael Porter (Tenor), Mahir Kalmik (Horn) sowie die Frankfurter Solisten unter Leitung von Vladislav Brunner mit folgendem Programm: Karl Kohaut (1726 - 1784) / Sinfonia f-moll für Streichorchester; Benjamin Britten (1913 - 1976) / Serenade für Tenor, Horn und Streicher; Leoš Janáček (1854 - 1928) / Idyll für Streichorchester.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich. Den Link zum Online-Ticket-Portal „Eventim light“ finden Interessierte auf der Webseite der Stadt Zwingenberg (www.zwingenberg.de) sowie auf der Webseite des Förderkreises Kunst und Kultur Zwingenberg ( www.kunstundkultur-zwingenberg.de).

Tickets gibt es aber auch beim Bürgerbüro der Stadt Zwingenberg beim Rathaus (Untergasse 16), Restkarten gibt es an der Abendkasse. red