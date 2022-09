„Musik-Collagen“ mit Klassik von gestern und heute

Zwingenberg. Auch in diesem Jahr veranstaltet der Förderkreis Kunst und Kultur Zwingenberg e.V. in Kooperation mit der Stadt Zwingenberg wieder das Kammermusik-Festival „Musik-Collagen“. An vier Tagen im Oktober werden insgesamt acht Konzerte mit internationalen Musikerinnen und Musikern geboten (wir haben berichtet). Auf dem Programm steht Klassik von gestern bis heute. Die Veranstalter weisen mit einer Pressemitteilung auf das Programm des ersten Wochenendes und damit auf die ersten vier der acht Konzerte hin:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

1. Konzert – 1. Oktober, Samstag, 18 bis 19 Uhr, Bergkirche – Stefanie Mirwald, Akkordeon, mit folgendem Programm: Girolamo Frescobaldi (1583-1643) / Capriccio sopra la bassa fiamenga; Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) / Präludium und Fuge BMV 885; Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) / Adagio in C für Glasharmonika KV 356; Franz Joseph Haydn (1732 - 1809) / Fantasia in C-Dur; Stefan Hakenberg (*1960) / Auflösen; György Ligeti (1923 - 2006) / aus Musica ricercata: Nr.7; Jukka Tiensuu (*1948) / Fantango.

4 Bilder Moritz Winkelmann. © Musik-Collagen

2. Konzert – 1. Oktober, Samstag, 20.30 bis 21.30 Uhr, Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“–- Wiltrud Veit (Klavier) und Michael Veit (Violoncello) mit folgendem Programm: Arnold Mendelssohn (1855 - 1933) / Sonate für Violoncello und Klavier; Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) / Sonate für Violoncello und Klavier A-Dur op. 69.

Mehr zum Thema KulTour Viel zu hören und zu sehen: Michael Patrick Kelly, K.I.Z., Mannheimer Galerientage und Neues von Dietmar Brixy Mehr erfahren

3. Konzert – 2. Oktober, Sonntag, von 16 bis 17 Uhr, Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ – Moritz Winkelmann (Klavier) mit folgendem Programm: Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) / Sonate Nr. 31 AS-Dur op. 110; Robert Schumann (1810 - 1856) / Fantasie C-Dur op. 17; Helmut Lachenmann (*1935) / Marhe Fatale.

4. Konzert – 2. Oktober, Sonntag, von 19 bis 20 Uhr, Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ – das „Lotus String Quartet“ (Sachiko Kobayashi, Violine; Swantje Asche-Tauscher, Violine; Tomoko Yamasaki, Viola; Chihiro Saito, Violoncello) mit folgendem Programm: Felix Mendelssohn (1809 - 1847) / Streichquartett a-Moll op.13; Giuseppe Verdi (1813 - 1901) / Streichquartett e-Moll.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich. Den Link zum Online-Ticket-Portal „Eventim light“ finden Interessierte auf der Webseite der Stadt Zwingenberg (www.zwingenberg.de) sowie auf der Webseite des Förderkreises Kunst und Kultur Zwingenberg ( www.kunstundkultur-zwingenberg.de).

Tickets gibt es aber auch im Bürgerbüro der Stadt Zwingenberg (Untergasse 16), Restkarten gibt es an der Abendkasse. red