Museum in Hähnlein wieder geöffnet

Alsbach-Hähnlein. „Endlich geht der Museumsbetrieb wieder los“, schreibt Konrad Hoppe im Namen des Museumsvereins Alsbach-Hähnlein e.V. und lädt nach Corona-bedingter Zwangspause für das kommende Wochenende zum Neustart ein. „Mit der Streichung der 2 G-Regel in Hessen ist klar, dass wir unseren Museumsbetrieb wieder aufnehmen können.“ Das „Museum in der Anstalt“ in Hähnlein (Gernsheimer Straße 36) wird dann wieder zu den üblichen Öffnungszeiten (samstags von 14 bis 17 Uhr / sonntags von 11 bis 14 Uhr) geöffnet sein.

„An diesem Sonntag können wir übrigens ein besonderes ‚Bonbon’ anbieten: Jörg Lotter vom archäologischen Verein ‚Terraplana’ wird ab 13.30 Uhr die Herstellung von Öllämpchen mit römischen Motiven vorstellen. Die Objekte sind käuflich zu erwerben.“

Die Museumsbesucher müssen eine FFP2-Maske tragen. red

Info: www.museum-alsbach- haehnlein.de