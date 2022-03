Mulo Francel und Freunde geben Konzert in Zwingenberg

Zwingenberg. Das Theater Mobile Zwingenberg weist auf ein Konzert des Saxophonisten und Weltenbummlers Mulo Francel hin, der mit seinen musikalischen Freunden am 25. März, Freitag, ab 20 Uhr Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) gastieren wird.

Begleitet wird Francel – bekannt aus dem Ensemble „Quadro Nuevo“ – vom Pianisten Rami Attallah, dem Kontrabassisten Didi Lowka und dem Schlagzeuger Sebi Wolfgruber. Ihr gemeinsames Programm heißt „Spring Music“. Die Mobilisten schreiben:

Mulo Francel gehört dem Ensemble „Quadro Nuevo“ an, gastiert aber am 25. März mit seinem eigenen Programm „Spring Music“ im Mobile. © Mobile

„In dem frühlingshaften Programm ,Spring Music’ treffen Melodien aus fernen Ländern und energetisch-eleganter Jazz auf Latin Music und Grooves aus dem Orient. Mit dem Pianisten Rami Attallah aus Kairo lädt sich Mulo Francel einen kongenialen Partner ein, der äußerst geschmackvoll und rhythmisch hoch-inspiriert agiert. Gemeinsam spielten sie in den Bands ,Cairo Steps’ sowie ,Quadro Nuevo’ bereits zahlreiche Konzerte in Ägypten und Deutschland und haben immer großen Spaß am Musizieren. Sie verstehen sich auch als Brückenbauer hinweg über ethnische, religiöse und politische Grenzen.

Mit seinem Jugendfreund Didi Lowka am Kontrabass gründete Mulo Francel 1996 ,Quadro Nuevo’. Unzählige Orte haben die abenteuerlustigen Musiker seither gemeinsam bereist, verwegene Spielweisen ausgelotet und sich damit zweimal den ,Echo’ geholt. Sebi Wolfgruber wiederum gilt als einer der begabtesten Drummer der jungen Musikszene.“

Tickets im Voverkauf

Eintrittskarten gibt es in Zwingenberg im Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Wiesenpromenade 2), in Bensheim im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6, Telefon: 06251/1008-16) sowie auf der Webseite der Mobilisten, die ihren Karten-Shop über den Dienstleister „ztix“ organisieren. Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich, die um 19 Uhr öffnet.

Wegen der Pandemie-Lage ist der Eintritt in das Theater Mobile nur Besuchern möglich, die die am Veranstaltungstag aktuellen Corona-Regeln beachten, seit März gilt die 3 G- Regelung (geimpft, genesen oder getestet). Eine medizinische Maske, die am Platz abgenommen werden darf, ist als Mund-Nasen-Schutz zu tragen. red