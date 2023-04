MSC Zwingenberg holt Fest zum 50. Jubiläum nach

Zwingenberg. Auf der Tagesordnung der jährlichen Jahreshauptversammlung des Motor-Sport-Club (MSC) Zwingenberg im Alten Amtsgericht standen unter anderem Berichte des Vorstands, die Entlastung des Vorstands sowie die Wahl neuer Vorstandsmitglieder. Lars Gußmann, der 1. Vorsitzende des MSC, berichtete über den Verlauf des Geschäftsjahres 2022.

Rechner Kai Gußmann präsentierte anschließend die Einnahmen und Ausgaben und bedankte sich bei allen Spendern. Die Kassenprüferbestätigten die Richtigkeit der Angaben.

Nach der Entlastung des Vorstands wurden der Tagesordnungspunkte Wahlen durchgeführt. Mirko Schöber wurde zum neuen Schriftführer gewählt, Jonas Gerhard übernahm den Posten des Jugendleiters. Während der Sitzung wurden zudem einige Termine der kommenden Monate besprochen: Die nachzuholende Feier zum 50-jährigen Jubiläum des MSC, der 1970 gegründet wurde, soll Mitte Juli stattfinden.

Der Vorlauf zur Deutschen Kart-Meisterschaft wird am 25. Juni in Zwingenberg auf dem Melibokusparkplatz ausgetragen. Zukünftig wollen die MSC-Mitglieder monatliche Treffen an der Vereinslagerhalle abhalten. red