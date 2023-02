Bickenbach. Diebe gelangten zwischen Freitagabend (17.) und Samstagmorgen (18.) auf bislang unbekannte Weise durch die Eingangstüre in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Bickenbach in der Straße „Im Pflanzgewann“.

Wie die Polizei berichtet, hebelten die Täter ein Vorhängeschloss eines Kellerraumes auf und entwendeten ein Mountainbike. Anschließend flüchteten die Kriminellen unerkannt. Bei dem Bike handelte es sich um ein weißes YT Mountainbike, Modell Decoy 4. ots