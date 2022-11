Die Reihe „Kunst im Lesecafé“ in der Stadtbücherei Zwingenberg zeigt ein neues Werk der in Zwingenberg lebenden Malerin Ulrike Fried-Heufel. Das Bild mit dem Titel „Erniedrigung“ wurde mit Blick auf den „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ in der Bibliothek platziert.

Der genannte Gedenktag wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) erstmals im Jahr 1999

...