Die Figur des Bajazz auf dem Fastnachtsbrunnen in der fast menschenleeren Fußgängerzone in Dieburg ist mit einen Mund-Nasenschutz verziert. Die Kommune hat ihre Teilnahme am Modellstadt-Projekt der Hessischen Landesregierung einstweilen ausgesetzt: Die Inzidenz liegt bei über 200.

© dpa