Mit Teigschabern und Kämmen bunte Bilder malen

Seeheim-Jugenheim. Unter dem Motto „Lust auf Farben?“ bietet die Jugendförderung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim in Kooperation mit der Werkstatt Sonne am 11. September, Samstag, einen Workshop für Kinder ab acht Jahren an. Wie die Pressestelle der Gemeinde schreibt, lädt die Illustratorin Christin Thiefenthaler von 10 bis 14 Uhr dazu ein, aus den drei Grundfarben selbst gemischt eine Welt von Farben entstehen zu lassen. Pinsel kommen dabei nicht zum Einsatz, gemalt wird mit Alltagsgegenständen wie Teigschabern oder Kämmen. Durch Ritzen, Kratzen oder Wischen bekommt die Bildoberfläche dabei eine völlig neue Struktur.

Die Teilnahme an dem Malworkshop, der in den Räumen der Werkstatt Sonne (Sandstraße 86) stattfindet, kostet 30 Euro (inklusive Material und kleinem Imbiss).

Anmelden kann man sich bei der Jugendförderung Seeheim-Jugenheim, Telefonnummer: 06257/969 94 28 oder E-Mail: rolf.bourgeois@seeheim-jugenheim.de. Auch die Werkstatt Sonne nimmt Anmeldungen der Telefonnummer: 06257/82061 oder per E-Mail: info@werkstatt-sonne.de entgegen. red