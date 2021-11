Mit offenen Augen durch das Leben gehen

Menschen streben danach, ihre Umgebung stets bewusst und aufmerksam wahrzunehmen. Gerade dann, wenn es darauf ankommt, wollen sie mit voller Konzentration bei der Sache sein. Drohen Gefahr oder Veränderung, gilt es hellwach zu sein. Nur Personen, die wachsam sind, können an sich selbst arbeiten und damit auch Emotionen, Gefühle, Gedanken in eine gute Richtung zu steuern oder gar aufzulösen.

Wer wachsam ist, der kann standhaft bleiben. Er weiß, dass von überall her Bedrohungen kommen können. Umso besser ist es, darauf gefasst zu sein, auf dass ich nicht wanke oder falle. Bin ich wachsam, kann ich mich auf das Wesentliche fokussieren. Ich reagiere nicht kopflos, sondern gebe dem, von dem ich auch wirklich überzeugt bin, höchste Priorität. Kann ich einschätzen, was auf mich zukommt, dann bin ich auch dafür gerüstet und erlebe am Ende keine bösen Überraschungen.

Wer die Welt und das Geschehen nicht mit offenen Augen betrachtet, der läuft Gefahr, bei allen Bedrohungen gleich in Panik zu geraten. Es kommt zu Abgrenzungen, einem bewussten Nicht-Wahrnehmen-Wollen bis hin zu Panik-Attacken. Wir wollen vieles nicht wahrhaben und grenzen uns ab gegen die „böse raue“ Welt. Schließlich fürchten wir, der Situation nicht gewachsen zu sein. Damit laufen wir Gefahr, jedem Phänomen nachzulaufen, uns in zweifelhaften Geheimniskrämereien zu verstricken oder sensationelle Sonderoffenbarungen für bare Münze zu halten. Hier gilt es, einen gesunden Blick zu bewahren und zwischen dem Wahren und der Spinnerei zu unterscheiden. Weltuntergangspropheten gibt es zu allen Zeiten und sie sind - wie jetzt auch in der bedrohenden Pandemiesituation - sehr laut.

Wachsamkeit ist immer wieder ein Thema der Bibel. Sie ist immer dann gefordert, wenn es um die Bedrohung der Menschen geht. Christen sollen sich der Wirklichkeit nicht verschließen, sondern gerade in diesen Situationen hellwach bleiben und handeln - erst recht, wenn es heißt, dass das Ende vor der Tür steht. Insbesondere Sekten, aber auch Christen trösten sich gerne damit, dass große Bedrohungen Zeichen des Weltuntergangs sind und Auserwählten nun die göttliche Rettung zukommt. Sie wird dabei verbunden mit der Wiederkunft Christi.

Jesus sagt aber deutlich, den Zeitpunkt dafür kennt niemand. Ihm kommt es nicht darauf an, Zeichen des Weltuntergangs zu erkennen, sondern in großen Bedrohungen wachsam zu sein und die Entwicklungen mit in die richtige Richtung zu steuern. Seine Bilder wollen deutlich machen:

Gerade in solch bedrohenden Situationen will er den Menschen ganz nahe sein und wacht selbst über die Menschheit. Die ihm nachfolgen, die sollen – wenn es auch noch so schwer ist – auch in besonderen Bedrohungen Gottes Wirken wahrzunehmen und in seinem Sinne handeln. Eben dazu braucht es ein „Wachsamsein“, offene Augen und trainierte Sinne. Dann angemessen zu handeln, lässt auch andere aufwachen.