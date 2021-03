Zwingenberg. Die Inzidenzwerte steigen wieder und zu welchem Zeitpunkt welche Corona-bedingten Hygiene- und Abstandsregelungen gelten, darüber gibt es keine verbindlichen Prognosen – will heißen: Ob der Zwingenberger Geschichtsverein das Museum, wie ursprünglich geplant, am 11. April erstmals in diesem Jahr wieder für Besucher öffnen wird, das steht nicht wirklich fest. Wie Ingrid Krimmelbein, Vorsitzende des Geschichtsvereins, im Gespräch mit dieser Zeitung berichtete, hat der Vorstand in seiner jüngsten Sitzung aber beschlossen, alle für einen Saisonstart erforderlichen Vorbereitungen zu treffen.

Bummeln ohne Führung

AdUnit urban-intext1

Beschlossen wurde aber auch: Geöffnet wird das Museum nur dann, wenn ein Besuch ohne vorherige Terminbuchung möglich ist. „Wir betreuen das Museum ausschließlich mit ehrenamtlichen Kräften und können es nicht leisten, dass wir ein Anmeldesystem einrichten und Besuchszeiten vergeben“, so Ingrid Krimmelbein. Überdies sei das Zwingenberger Museum ohnehin kein Ort, durch den mittels zeitlich befristeter Führungen hindurchgeleitet werde, sondern ein Ort, der eher zum selbstständigen Bummeln durch die verschiedenen Abteilungen einlade. Solche Besuche nun zeitlich zu beschränken, das sei wenig sinnvoll und wenig einladend für potenzielle Besucher.

Fest steht auch, dass eine Öffnung des Museums zunächst nicht mit einem Start der beliebten Veranstaltungsreihe „Lebendiges Museum“ einhergehen wird. An verschiedenen Sonntagen im Jahr werden die historische Fachwerkscheune und der Museumsgarten „lebendig“, nämlich immer dann, wenn Hobbykünstler Einblicke in ihre Freizeitbeschäftigungen gewähren oder Handwerker alte Werkzeuge in Betrieb nehmen. Das wird zum Start in die neue Saison nicht der Fall sein und damit entfällt auch das für den 25. April angekündigte Brotbacken im Holzofen. Auch das für diesen Freitag, 19. März, geplante Osterbasteln für Kinder findet nicht statt.

Kann der Start in die neue Saison tatsächlich erfolgen, dann wird das Museum an der Scheuergasse 11 an Sonn- und Feiertagen von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet sein, der Eintritt ist frei. Besucher müssen ihre Kontaktdaten wegen der Coronavirus-Pandemie in eine Liste eintragen und einen Mund-Nasen-Schutz (FFP2- / OP-Standard) tragen.

AdUnit urban-intext2

Abgesagt bleiben einstweilen die Planwagenfahrten des Geschichtsvereins. Mit Blick auf die Corona-bedingte Regelung, dass sich gegenwärtig nur zwei Hausstände begegnen dürfen „und unser Planwagenführer dann als ein Hausstand gewertet wird“, so Ingrid Krimmelbein, dürften dann nur die Angehörigen eines weiteren Hausstandes mitfahren. Und dann müsse für so eine Familien-Gruppe des sonst mit bis zu 20 Personen besetzten Planwagens ein unverhältnismäßig hoher Preis berechnet werden. Stadtführungen wiederum könnten in gekürzter Form und mit minimierter Teilnehmerzahl stattfinden.

Info: www.geschichtsverein- zwingenberg.de