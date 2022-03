Mit den „Wonderfrolleins“ in Nostalgie schwelgen

Zwingenberg. Das Theater Mobile in Zwingenberg weist auf einen Auftritt der Formation „The Wonderfrolleins“ hin, die am Samstag, 2. April, ab 20 Uhr mit ihrem Programm „Frühling“ im Gewölbekeller unter dem Alten Amtsgericht (Obertor 1) auftreten werden. In der Ankündigung der Mobilisten heißt es:

„Bei den drei ,Frolleins’ aus Bad Kreuznach und dem Rhein-Main-Gebiet, die sich vor gut zehn Jahren zusammenfanden, um sich in ihre Petticoats zu schwingen und nostalgische Klänge wieder aufleben zu lassen, handelt es sich um erfahrene Musikerinnen, die auch noch in vielen anderen Stilrichtungen zuhause sind, und denen man auf der Bühne ihren Spaß beim Musizieren sofort anmerkt. Und wo drei charmante Damen sind, da ist auch ein Herr nicht weit:

Andrea Paredes, das ,vielsaitige Stimmwonder’ an der Gitarre, Lexi Rumpel, das ,Frollein-Groovewonder’ am Bass, und nicht zuletzt Isabelle Bodenseh, die ,100 000 Volt-Wonderflötistin’, werden nämlich auch diesmal wieder tatkräftig und höchst professionell von Rainer Rumpel alias ,Don Giorgio’, dem ,meistbeneideten Mann der Welt’, am Schlagzeug unterstützt.

Das charmante und temperamentvolle ,Frolleins-Dreigestirn’ entführt das Publikum akustisch und optisch mitten hinein in die Wirtschaftswunderzeit. Mit ihren originellen Versionen präsentieren die ,Wonderfrolleins’ gekonnt die beliebtesten Hits der 50er und frühen 60er Jahre in all ihren musikalischen Facetten und lassen jeden ihrer Auftritte zu einem höchst vergnüglichen Augen- und Ohrenschmaus werden.“

Tickets im Vorverkauf

Eintrittskarten gibt es in Zwingenberg im Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Wiesenpromenade 2), in Bensheim im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6, Telefon: 06251/1008-16) sowie auf der Webseite der Mobilisten, die ihren Karten-Shop über den Dienstleister „ztix“ organisieren. Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich, die um 19 Uhr öffnet.

Wegen der Pandemie-Lage ist der Eintritt in das Theater Mobile nur Besuchern möglich, die die am Veranstaltungstag aktuellen Corona-Regeln beachten, zurzeit gilt die 3 G- Regelung (geimpft, genesen oder getestet). Eine medizinische Maske, die am Platz abgenommen werden darf, ist als Mund-Nasen-Schutz zu tragen. red

