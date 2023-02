Mit dem TuS Zwingenberg sportlich in den Frühling

Zwingenberg. Der Turn-und Sportverein Zwingenberg weist in einer Pressemitteilung auf eine Veranstaltung hin. Die Turnabteilung des TuS lädt unter dem Motto „Meet & Move“ am 4. März, einem Samstag, ab 11 Uhr in die vereinseigene Jakob-Delp Halle in der Wiesenpromenade 5 ein. Jeder, der Spaß an der Bewegung hat und den Verein schon immer mal kennenlernen wollte, kann vorbeischauen und mitmachen. „Ob jung oder alt, für jede Altersgruppe ist etwas dabei“, schreibt der TuS.

Für die „Kleinen“ gibt es ein Kindertraining. Die „Großen“ können sich in verschiedenen Sporteinheiten austoben: beim Zirkeltraining, Ganzkörpertraining mit dem Bosu, Faszientraining mit der Rolle und Tennisbällen, Intervalltraining im Tabata Style, „Feel well“ mit dem Redondoball oder zum Abschluss beim fetzigen Zumba. Es kann alles ausprobiert werden. Über den genauen zeitlichen Ablauf und die Inhalte des Trainings informiert der Verein im Anmeldetool und auf seiner Homepage. Um den Tag besser planen zu können, bittet der TuS alle Interessierten, sich über das Anmeldetool für die jeweiligen Einheiten anzumelden. Die Anmeldung ist ab 20. Februar ab 12 Uhr möglich. Sowohl die Anmeldung als auch die Teilnahme sind kostenlos.

Zu den Einheiten sind Sportsachen, Hallenschuhe und ein Handtuch mitzubringen, so der Verein weiter.

Für das leibliche Wohl der sportlich Aktiven wird mit Kaffee und Kuchen gesorgt. „Das Team des TuS Zwingenberg freut sich über viele aktive Interessierte“, heißt es abschließend. red