Mit dem „Herz-zeig-Schal“ das Hospiz Bergstraße unterstützen

Zwingenberg. „Herz-zeig-Schal“, so nennt sich eine Initiative, mit der das stationäre Hospiz Bergstraße in Bensheim finanziell unterstützt werden soll. Der Zwingenberger Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ von Sigrid Gschwindt bietet für dieses Handarbeitsprojekt, mit dem Geld für die Hospizarbeit erwirtschaftet werden soll, das erforderliche Material zum Kauf an – ein Teil des Geldes wird dann gespendet.

Die Wollpakete für den „Herz-zeig-Schal“an beinhalten insgesamt rund 400 Gramm Wolle in den Farben des Bergsträßer Hospizes. Erwerben kann man sie für 35 Euro entweder bei „Schnipp-Schnapp“ in Zwingenberg, beim Hospiz-Verein sowie im stationären Hospiz in Bensheim und im Geschenke-Haus/Schulranzen-Fachgeschäft Rau in Einhauen. Wer sich die Wolle besorgt, der spendet damit zehn Euro an das stationäre Hospiz.

Auf Wunsch werden auch fertige Schals verkauft, für die Wolle und die Handarbeit muss man 55 Euro bezahlen und an das Hospiz gespendet werden in diesem Fall dann pro Schal 30 Euro.

Zum Start der „Herz-zeig-Schal“-Initiative kam auch Hospiz-Leiterin Sandra Scheffler nach Zwingenberg. Mitgebracht hatte sie zwei Damen – Gabriele Groß und Gerda Ellermeier –, die sich bereiterklärt haben, Schals auf Bestellung zu stricken. Mindestens eine Woche dauert die Lieferung nach der Bestellung, so die beiden fleißigen Strickerinnen, die im Hauptberuf im Hospiz am Empfang arbeiten.

Die Idee kam durch eine ähnliche Aktion in einem anderen Hospiz nach Bensheim. Sigrid Gschwindt war schnell für die Idee zu gewinnen, doch sie wollte das Projekt im vergangenen Jahr nicht überstürzt angehen. „Insgesamt hat es etwa ein Jahr von der ersten Idee bis zur Umsetzung gedauert“, sagte sie.

Für den Anfang hat sie vorsorglich 50 Pakete an Material zusammengestellt. Wie die Käufer die Wolle am Ende farblich kombinieren, das ist ihnen natürlich selbst überlassen. „Einer mag lieber breite Stücke in der gleichen Farbe, andere mögen es lieber, wenn die Farben schnell gewechselt werden“, ergänzte sie.

Die Farben passen zum neuen Logo des Hospizes und sie passen auch perfekt zum Herbst und zum Winter. Der erste Prototyp, der zum Start stolz präsentiert wurde, ließ sich jedenfalls sehen. Gestrickt im Stil eines Perlmusters, weich und sehr angenehm auf der Haut zu tragen. Der Schal wird seinen Trägern auch in anderer Hinsicht sicherlich viel Freude machen: Man braucht ihn nicht mit der Hand zu waschen und fürs Trocknen entsprechend in Form zu bringen. Die Anleitung fürs Waschen bekommen die Käufer im Wollpaket gleich mitgeliefert.

Mit zugewandter Beratung, ganzheitlicher Begleitung und einfühlsamem Beistand sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Hospiz Bergstraße an der Seite der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Das Hospiz in Bensheim ist von Beginn eine wichtige Einrichtung in der Region. Die Bewohner wie ihre Angehörigen erfahren hier umfassende und fürsorgliche Hilfe, wenn es um den Umgang mit Krankheit, Sterben und Tod geht sowie beim Erleben von Verlust und Trauer.

Das erfahrene und professionelle Team berät telefonisch, vor Ort oder in der Geschäftsstelle. Die Mitarbeitenden sind als Palliative-Care-Fachkräfte besonders für ihre Tätigkeit qualifiziert. Die Hospizarbeit ermöglicht es sterbenden Menschen, dass sie ein würdiges und selbstbestimmtes Leben bis zum Ende führen zu können. Gerade das hat für diese Menschen eine große Bedeutung. Sie wollen dort loslassen können, wo sie sich geborgen und begleitet fühlen. cf