Mit dem Bulli von Zwingenberg aus unterwegs nach Holland

Zwingenberg. An unserer Serie VW-Bulli-Erinnerungen hat sich auch Dieter Kühne mit der Einsendung eines Bildes beteiligt.

Der ehemalige Zwingenberger Kommunalpolitiker hat ein Motiv gewählt, das im Jahr 1959 bei einem Urlaub in Castricum, einer Gemeinde in der niederländischen Provinz Nordholland, entstanden ist. Auf dem Foto zu sehen sind am reich gedeckten Campingtisch vor dem VW-Bus Elke Schubert, die spätere Ehefrau von Dieter Kühne, und Rita Ruland. / red

