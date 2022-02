Mit Babys verständigen

Zwingenberg. Das Familienzentrum Zwingenberg in Trägerschaft des Pro-Kind-Vereins weist auf ein Angebot mit dem Titel „Zauberhafte Babyhände: Meine bunte Gebärdenwelt“ (Kursnummer: FEK024) hin. Tanja Perlejewski wendet sich mit ihrem aus acht einstündigen Einheiten bestehenden Kurs an junge Eltern mit Kindern im Alter von 5 bis 18 Monaten. Der Startschuss fällt am 1. März, ab dann findet der Kurs jeweils dienstags von 9 bis 10 Uhr im Saal des Alten Amtsgericht (Obertor 1) in Zwingenberg statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 125 Euro. Zum Kursinhalt heißt es:

„Die Teilnehmer erlernen den Alters- und Entwicklungsstufe angepasste Babyzeichen, Finger- und Singspiele, Tanz- und Kreisspiele, beschäftigen sich mit Bewegungsbaustellen und Bastelaktionen sowie kommunikativen Spiel- und Spaßerlebnissen.“ Tanja Perlejewski – Fachkinderkrankenschwester, Praxisanleitung und Trageberaterin, Dozentin für Beikost und Stillbirthcare – will Gelegenheit schaffen, Kontakte zu anderen Eltern zu knüpfen und für Abwechslung im Wochenkalender zu sorgen. Gefördert werden sollen die Kommunikation per Babyzeichensprache und damit eine zufriedenere Kommunikation mit dem eigenen Kind.

Anmeldung im Familienzentrum im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

