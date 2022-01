Mit Baby-Trage in die Natur

Zwingenberg. Das Familienzentrum Zwingenberg weist auf ein Angebot mit dem Titel „Baby-Trage-Treff“ (FE K020) hin. Kursleiterin Tanja Perlejewski wendet sich mit diesem Angebot an Eltern, die Kinder im Alter von 0 bis zirka 1,5 Jahre haben. Die Kursgebühr für die beiden jeweils 60-minütigen Treffen im Monat beträgt monatlich sechs Euro. Bei den Terminen handelt es sich immer um den 1. und den 3. Dienstag eines Monats, jeweils von 10.30 bis 11.30 Uhr. In den Ferien finden keine Treffen statt. Ausgangsort ist stets das Eisentor des Alten Amtsgericht (Obertor 1) in Zwingenberg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von dort aus führt der Weg an der frischen Luft hinaus in die Natur. Bei den Treffen soll es einen Austausch der Eltern über ihre Erfahrungen und mögliche Probleme geben - Tanja Perlejewski steht in vielerlei Hinsicht als kompetente Ansprechpartnern zur Verfügung. An manchen Tagen wird es ein bestimmtes Thema geben, über das von der Kursleiterin rechtzeitig informiert wird. Auch Eltern ohne eigene Trage für ihre Kinder sind zur Teilnahme eingeladen, es wird allerdings vorab um eine kurze Information gebeten, ob ein Leihtragesystem benötigt wird.

Anmeldung im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. cd

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2