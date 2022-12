Ministerin Puttrich beim Zwingenberger CDU-Empfang

Zwingenberg. Lucia Puttrich, die Hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten, wird Hauptrednerin beim Neujahrsempfang der Zwingenberger CDU sein.

Wie der Stadtverbandsvorsitzende Sebastian Clever berichtet, findet die Traditionsveranstaltung nach Corona-bedingter Zwangspause nun erstmals wieder am 17. Januar, einem Dienstag, statt. Veranstaltungsort ist ab 19 Uhr der Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ (Löwenplatz 6).

bzw_Lucia_Puttrich Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) steht bei der Eröffnung Europawoche der hessischen Landesregierung am Landtag auf dem Podium. Mit Blick auf die kommende EU-Förderperiode sieht Puttrich Hessen auf einem guten Weg. +++ dpa-Bildfunk +++ © picture alliance/dpa

Anmeldungen werden per Telefon: 06251/75152 oder per E-Mail: ingrid.germann@web.de an Ingrid Germann erbeten. red/Bild: dpa