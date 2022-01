Die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg lädt für den kommenden Sonntag, 23. Januar, ab 11 Uhr zu einem Gottesdienst in die Bergkirche ein, der von Prädikantin Bärbel Andreas Sillus geleitet wird. An Familien mit Kindern im Alter von bis zu sechs Jahren richtet sich die Einladung zum Mini-Gottesdienst, der dann am 28. Januar, Freitag, ab 16.30 Uhr auf der Wiese des Evangelischen

...