Michael Meister am Info-Stand der CDU

Zwingenberg. Die CDU Zwingenberg weist auf ihren Stand hin, mit dem sie am Samstagvormittag, 18. September, vor der Bäckerei Germann über die Ziele der Christdemokraten für die Bundestagswahl am 26. September informieren will. Parteivorsitzende Birgit Heitland und ihr Team erwarten in der Zeit von 7.45 bis 8.15 Uhr den amtierenden Bergsträßer Bundestagsabgeordneten Michael Meister – Parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Bildung und Forschung – der sich erneut um das Bergsträßer Direktmandat bewirbt. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1