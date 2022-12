bzw_Meli_Spende_Sonnenkinder Zwingenberg. Sie haben in der Projektwoche fleißig gebastelt und beim Schulfest ebenso fleißig verkauft, die Zwingenberger Melibokusschüler (wir haben berichtet) – und sie haben dabei auch, aber eben nicht nur an sich gedacht: Einen Teil des Erlöses aus der vorweihnachtlichen Kreativ-Werkstatt kommt den Klassenkassen zugute, aber stattliche 1300 Euro spendete die Schulfamilie nun an den Verein Sonnenkinder, also die Elterninitiative Handicap, die im Zwingenberger Stadtteil Rodau bekanntermaßen ihren Begegnungshof betreibt. Dort werden für Kinder und Jugendliche mit und ohne Handicap vielfältige Freizeit- und Therapieangebote gemacht. Und für den Begegnungshof und die Arbeit, die dort gemacht wird, ist auch die Spende der Zwingenberger Grundschule gedacht, die Ines Bremer (links, Fundraising Sonnenkinder) nun für den Verein Sonnenkinder aus den Händen von (von links) Lina Mohr, Elena Armada sowie Schulleiterin Ulla Heß entgegennahm. red/Bild: Melibokusschule

© Melibokusschule