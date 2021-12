Mehrstimmiger Gesang und alte Instrumente in der Alsbacher Kirche

Alsbach-Hähnlein. Unter der Überschrift „Es kumpt ain schiff geladen“ lädt das Ensemble „Wildwuchs“ um den Minnesänger Knud Seckel für den 17. Dezember, Freitag, ab 20 Uhr zu einem Konzert in die Evangelische Kirche Alsbach (Kirchstraße 21) ein. Zu hören sind dann historische Lieder zur Advents- und Weihnachtszeit.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Teilnehmen kann, wer nachweislich gegen Corona geimpft oder von Covid-19 genesen ist – und sich zuvor unter Angabe von Name und Telefonnummer per E-Mail bei Knud Seckel angemeldet hat: knudseckel@googlemail.com

„Wildwuchs“ gibt am 17. Dezember, 20 Uhr, ein Advents- und Weihnachtskonzert mit dem Titel „,Es kumpt ain schiff geladen“. Die Musiker gastieren mit alten Instrumenten und mehrstimmigem Gesang in der Evangelischen Kirche Alsbach. © Wildwuchs

In seiner Ankündigung schreibt das Ensemble „Wildwuchs“: „Seit jeher wünschen sich Menschen, die dunklen Bereiche im Leben zu erhellen, Angst gegen Freude einzutauschen, Ausweglosigkeit gegen Hoffnung, Dunkelheit gegen Licht.

Fremd, archaisch, herb

Das zeigt sich auch ganz besonders in Jahrhunderte alten Advents- und Weihnachtsliedern mit ihrer Verheißung von Licht und Leben. Mehrstimmiger Gesang und alte Instrumente wie Drehleier, Cister, Dudelsack, Schalmei, Cornamuse, Blockflöte und Harfe, die in der Kirche oder bei Hirten auf dem Felde Verwendung fanden, vermitteln eindrucksvoll die ursprüngliche Dichte dieser Musik: Sie klingt fremder, archaischer, herber und ist doch bis heute voller Licht in dunkler Zeit.

Das Ensemble ,Wildwuchs’ beschäftigt sich seit 1990 mit dem Studium und der Aufführung historischer Musik. An diesem Abend werden traditionelle Lieder und Musik vom Mittelalter bis in die Renaissance zu hören sein.“ red